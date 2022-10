São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Jorge Bom Jesus reconhece derrota e felicita ADI

Jorge Bom Jesus, Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Palácio do Governo, São Tomé. 28 de Setembro de 2022. © Carina Branco

Jorge Bom Jesus, líder do MLSTP/PSD, partido no poder em São Tomé e Príncipe, felicitou a ADI e o seu líder, Patrice Trovoada, pela vitória do partido nas eleições legislativas de 25 de Setembro. O primeiro-ministro cessante garantiu que vai "respeitar o resultado" e promete "uma oposição construtiva" do seu partido.