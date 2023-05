França: Cannes reencontra "chuva de estrelas" do cinema

Cannes/Cinema

Cannes – Começa nesta terça-feira o Festival de cinema de Cannes, um dos maiores e mais prestigiosos do mundo. Logo na estreia uma estrela planetária, Johnny Depp, no papel de Luís XV, rei de França, deslumbrado pela cortesã Jeanne du Barry, encarnada pela própria Maiwenn, habituada, também ela, aos escândalos.

As cerimónias de abertura e de encerramento são apresentadas por um dos rostos mais conhecidos do cinema francês: Chiara Mastroianni, filha da também actriz francesa Catherine Deneuve, e do italiano, já desaparecido, Marcello Mastroianni.

Logo na quarta-feira é o pontapé de saída da competição oficial. Um festival que não se esgota, porém, aí já que são muitas as sessões especiais, caso de "As filhas do fogo", sobre três irmãs cabo-verdianas, na Ilha do Fogo, em plena erupção do seu vulcão, obra do português Pedro Costa, com exibição na selecção oficial.

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil constam dos países com filmes em exibição até dia 27 aqui, no sul de França, numa das montras mais cobiçadas do planeta do cinema.

