Mais de 20 filmes em busca da Palma de Ouro em Cannes

Realizador sueco, Ruben Ostlund, presidente do júri e respectiva equipa do 76° Festival de cinema de Cannes

Cannes – São 21 as longas metragens em competição nesta edição de 2023 do Festival de cinema de Cannes. Muitas vezes tratam-se de nomes consagrados da sétima arte oriundos obviamente de França, mas também de países como os Estados Unidos, o Japão, a Finlândia, a Turquia, o Reino Unido, a Áustria ou a Itália. Também dois filmes africanos lutam pela Palma, um senegalês e outro tunisino.

Esta edição de 2023 promete ficar na história com muitas estrelas de regresso ao tapete vermelho de Cannes, pesos pesados da sétima arte, muitas vezes já recompensadas pelo certame.

É o caso do turco Nuri Bilge Ceylan com "As ervas secas", sobre um professor acusado de assédio.

Também o japonês Hirokazu Kore-eda ambiciona, de novo, a recompensa suprema com "Monstro", obra incidindo, também, sobre o frágil equilíbrio no meio escolar.

Outros vultos tentam um lugar ao sol aqui em Cannes, caso da senegalesa Ramata-Toulaye Sy, com um primeiro filme, sobre um amor confrontado com o peso da tradição no meio rural em "Banel e Adama".

Da Tunísia chega-nos "As filhas de Olfa", um documentário sobre uma mãe confrontada com o desaparecimento de duas filhas.

O palmarés será divulgado no dia 27.

