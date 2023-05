Cabo Verde abre mostra paralela do Festival de Cannes

Cannes/Cinema

Ama Glória, filme de Marie Amachoukeli, na abertura da "Semaine de la critique" do Festival de cinema de Cannes de 2023, filme rodado, sobretudo em Cabo Verde.

Cannes – "Ama Glória" é a primeira longa metragem a solo da francesa Marie Amachoukeli. O filme abre a "Semaine de la critique", mostra paralela do Festival de cinema de Cannes. Em causa a relação intensa entre uma menina francesa de 6 anos e a sua ama, Glória, um filme rodado, sobretudo, em Cabo Verde.

Raramente a lusofonia africana teve tal destaque, logo no arranque do Festival de cinema de Cannes.

Este é um filme onde Ilça Moreno Zengo encarna o papel de Glória, a ama cabo-verdiana obrigada a deixar a França para voltar a Cabo Verde, para junto dos seus filhos.

Ela está na iminência de se tornar avó, e é confrontada, com a morte da sua própria mãe.

A partida de Glória vai ser um desgosto enorme para a órfã de mãe que é Cléo.

As suas férias em Cabo Verde, com a antiga ama, vão trazer à tona a crueldade infantil, a inveja e o ciúme entre crianças, com uma Cléo determinada em reaver a sua ama.

A obra põe a nú os complexos de culpa de uma mãe que deixara para trás, no arquipélago, os filhos, para ir para longe cuidar de uma menina estrangeira.

Um filme em que a cabo-verdiana Ilça Moreno Zengo, radicada na região parisiense, e já com experiência no teatro, encarna uma mulher dilacerada por tanto amar.

Veja aqui a entrevista com a actiz em Cannes.

Ama Gloria na "Semana da crítica" do Festival de cinema de Cannes. © rfi/Miguel Martins

