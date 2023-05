Mostra de Cannes com forte edição portuguesa

Cannes/Cinema

Cannes – A Quinzena dos cineastas mudou em 2023 de designação e, neste novo formato, escolheu para o seu cartaz o olhar penetrante de Leonor Silveira, a emblemática musa de Manoel de Oliveira, no seu papel de Ema num dos clássicos do cineasta: Vale Abraão.

A actriz marcará presença aqui, em Cannes, para a projecção de Vale Abraão, um dos filmes que mais marcou a sua carreira, entre as quase duas dezenas que fez com o realizador portuense Manoel de Oliveira, já desaparecido, e isto no ano em que se assinalam 30 anos da sua estreia.

Na selecção consta também uma longa metragem "Légua" de Filipa Reis e João Miller, sobre uma propriedade decadente do Norte de Portugal.

Para além disso estreiam três curtas metragens: "Espinho", de André Guiomar, "Maria", de Mário Macedo, e "As gaivotas cortam o céu" de Mariana Bártolo.

Todas elas foram realizadas no âmbito da chamada "Factory" propondo a três jovens cineastas do Norte de Portugal de trabalharem em conjunto com outro realizador.

No caso Mya Kaplan de Israel, Dornaz Hajiha, do Irão e Guillermo Garcia Lopéz de Espanha, respectivamente.

Os temas versam sobre uma atracção irresistível entre um padre e um adolescente, em "Espinho", ou pela rebeldia incontida de "Maria", ou num amor entre duas mulheres num contexto de um porto piscatório em declínio.

