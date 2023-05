Cannes/Cinema

Cinema português abre derradeira semana do Festival de Cannes

As filhas do Fogo de Pedro Costa é projectado em sessões especiais da selecção oficial do Festival de cinema de Cannes. © Festival de Cannes

Cannes – Esta segunda-feira, 22 de Maio, tem sabor particularmente português com a estreia mundial da curta metragem "As filhas do fogo" de Pedro Costa, tendo como palco Cabo Verde, e com a projecção de "Vale Abraão" de Manoel de Oliveira, 30 anos após a estreia, com a actriz Leonor Silveira, aqui presente.