Filme senegalês na luta pela Palma de Ouro em Cannes

« Banel et Adama », filme da Franco-Senegalesa Ramata-Toulaye Sy concorre à Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2023.

Cannes – A primeira longa metragem da senegalesa Ramata Toulaye Si é o retrato de um jovem casal de uma aldeia remota confrontada com a seca e a morte do gado.Adama recusa assumir a chefia da aldeia, tanto mais que Banel, a sua esposa, privilegia os projectos de uma nova casa para o casal, em detrimento da colectividade.Para ela nem pensar em ter filhos… a lógica individual vai, chocar, com as convenções sociais.

O filme é integralmente falado numa variante do fula e tem como palco o Norte do Senegal, na única obra em competição da Africa ao sul do Saara neste festival de cinema de Cannes.

Um filme que conta com a mestria de um célebre director marroquino de fotografia, Amine Berrada, com imagens de grande profundidade.

Trata-se do segundo filme africano em competição a estrear no certame, após o tunisino "As filhas de Olfa".

Os filmes em competição continuam a estrear, o anúncio do palmarés é aguardado no próximo sábado, 27 de Maio.

Nas demais mostras não faltam outros projectos africanos, caso da estreia de "Nome" do guineense Sana Na N'Hada no certame "Acid". O cineasta da Guiné-Bissau é aguardado com expectativa em Cannes, raramente a lusofonia africana teve tanta visibilidade.

Uma curta-metragem cabo-verdiana de Patrícia Silva "Mãe pretinha" é também exibido e a "Semana da crítica" abriu com "Ama Glória", filme rodado essencialmente no arquipélago, sob a batuta da francesa Marie Amachoukeli.

Natasha Craveiro da produtora Korikaxoru, da ilha cabo-verdiana de São Vicente, integra também uma sessão de formação no certame, no âmbito, de um programa dos países ACP, África, Caraíbas e Pacífico.

