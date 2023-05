Cannes/Cinema

Índios brasileiros em filme em competição em Cannes

Filme de João Salaviza e Renée Nader Messora "Crowrã, a flor de Buriti" é exibido na mostra "Un certain regard" do Festival de cinema de Cannes de 2023. © Festival de Cannes

Cannes – O português João Salaviza e a mulher, a brasileira Renée Nader Messora estão de novo em competição na mostra "Un certain regard" com novo filme sobre os índios Krahô, no Estado de Tocatins. "Crowrã, a flor de Buriti" é um mergulho nas últimas oito décadas daquele povo.