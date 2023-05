"Légua", filme português na Quinzena dos cineastas de Cannes

Cannes/Cinema

Cannes – "Légua" é a segunda longa metragem de Filipa Reis e João Miller Guerra. Seguimos a vida da governanta, Emília, de uma casa senhorial que os donos deixaram de ocupar no Norte de Portugal. A governanta que conta com a ajuda de Ana, de outra geração. Duas mulheres fortes e de feitios bem distintos.

"Légua" versa sobre três gerações de mulheres no Norte de Portugal, marcado pela emigração rumo a França, com visões muitas vezes distintas da vida.

A mais jovem, Mónica, estuda no Porto enquanto a mãe, Ana, assiste à debilitação do estado de saúde de Emília, procurando opôr-se ao fim deste ciclo, com a anunciada venda da casa que tem procurado manter.

Ana é interpretada por Carla Maciel, e volta a impressionar num papel repleto de ternura e de abnegação.

Esta trata-se da segunda longa metragem da dupla de realizadores Filipa Reis e João Miller Guerra.

"Djon África" tinha sido, em 2018, a primeira, uma viagem de Tibars a partir de Portugal à procura das suas raízes em Cabo Verde de um pai que nem conhecera.

Os cineastas tinham larga experiência conjunta prévia, em curtas metragens versando, muitas vezes, sobre comunidades estrangeiras em Portugal, caso de "Li Ké Terra" sobre dois descendentes de cabo-verdianos indocumentados ou a situação laboral lusa.

"Légua" é exibida na Quinzena dos cineastas, onde este ano foi também projectado, 30 anos depois da sua estreia aqui nesta mostra, o célebre filme "Vale Abraão", de Manoel de Oliveira com a actriz principal, Leonor Silveira, a ser o cartaz desta edição.

Uma edição de 2023 marcada também pela estreia de três curtas metragens de realizadores do Norte de Portugal, no âmbito de binómios internacionais "Espinho", "Maria" e "As gaivotas cortam o céu" de André Guiomar, Mário Macedo e Mariana Bártolo, respectivamente.

