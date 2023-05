Cannes/Cinema

Mostra de Cannes encerra com filme da Guiné-Bissau

Cannes – "Nome" de Sana Na N'Hada é o filme de encerramento da mostra ACID em Cannes. O célebre cineasta guineense volta a pegar na luta de libertação para o seu filme. Nome é um rapaz seduzido pela luta, no final dos anos 60. Ao idealismo da luta pelo fim do regime colonial seguir-se-á, porém, no seu caso o cinismo e a ambição do pós independência.

"Nome", filme do guineense Sana Na N'Hada, estreia em Cannes no âmbito da mostra Acid. © ACID

Texto por: Miguel Martins