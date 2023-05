Cannes/Cinema

Nova recompensa para segundo filme de Salaviza e Messora sobre índios brasileiros

Cannes – "Flor do Buriti" da dupla de realizadores constituída pelo português João Salaviza e pela brasileira Renée Nader Messora foi premiada na secção "Un certain regard" do Festival de Cannes com um prémio de conjunto. O filme incide sobre a vida dos índios krahô no Estado de Tocatins, centro norte do Brasil.

12:28 Equipa do filme "Flor do Buriti" faz protesto contra "Marco temporal" no tapete vermelho do Festival de cinema de Cannes. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER