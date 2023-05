Filme francês ganhou Palma de Ouro do Festival de cinema de Cannes

Cannes/Cinema

Cannes – A Palma de Ouro foi para o francês "Anatomia de uma queda" de Justine Triet: a queda mortal de um homem da janela da sua casa nos Alpes obriga a mulher, célebre escritora alemã, a ter que provar a sua inocência no caso.

A realizadora francesa aproveitou o galardão para lembrar a repressão da contestação da reforma do sistema de pensões.

«Anatomia de uma queda», filme de Justine Triet, com Sandra Hüller, . © Les Films Pelléas

O grande prémio do júri foi para "The zone of interest" (Zona de interesse) do britânico Jonathan Glazer sobre um chefe militar alemão, Rudolf Höss, e respectiva família, numa zona idílica junto ao tristemente célebre campo de concentração de Aushwitz, na Polónia.

O prémio de encenação foi para "La passion de Dodin Bouffant" (Pot au feu, ou guisado, na versão em inglês; a paixão de Dodin Bouffant) do franco-vietnamita Tran Anh Hung, trata-se de uma relação apaixonada entre um gastrónomo e a sua fiel cozinheira, um filme em larga escala passado em preparativos culinários.

O prémio do júri foi para "Folhas mortas" do finlandês Aki Kaurismaski, uma história de amor entre dois solitários, eles têm um no outro a derradeira oportunidade para amar.

"Monster" (Monstro) ganhou o prémio de melhor argumento, filme do japonês Hiokazou Kore-Eda sobre uma relação intensa entre dois adolescentes num meio escolar, dissimulada por um caso de suposto assédio.

Merve Dizdar foi distinguida com o prémio de melhor actriz em "As folhas secas" do turco Nuri Bilge Ceylan. Um filme sobre o encontro de dois professores numa região remota com uma Nuray, militante de esquerda amputada de uma perna na sequência de uma explosão.

O prémio de interpretação masculina foi atribu a Koji Yakusho pelo seu papel em "Perfect days", um solitário japonês que limpa casas de banho públicas em Tóquio, com os seus rituais de leitura e de música.

O júri era presidido pelo célebre realizador sueco Ruben Östlund, vencedor em 2022 da Palma de Ouro com "The triangle of sadness" (O triângulo da tristeza), hilariante comédia burlesca da contemporaneidade.

