Cannes/Cinema

Prémios antecederam Palma de Ouro em Cannes

Cannes – Antes do anúncio do palmarés foram revelados vários prémios de diversos júris.A "Queer palm", foi para o filme japonês "Monster" (Monstro) de Kore-Eda Hirokazu, uma distinção criada em 2010 pelo jornalista Franck Finance Madureira.Um filme que retrata uma relação intensa entre dois adolescentes no meio escolar.

Cannes nos preparativos do encerramento do seu Festivald e cinema. © RFI / Cyril Etienne

Texto por: Miguel Martins