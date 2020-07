França

Elisabeth Moreno tomou posse como ministra em França "Podemos transformar destinos !"

Elisabeth Moreno, Ministra francesa da Igualdade entre Mulheres e Homens, em Paris a 7 de Julho de 2020, na entrada para o Conselho de Ministros. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Miguel Martins 2 min

Elisabeth Moreno tomou posse hoje em Paris como Ministra francesa da Igualdade entre mulheres e homens. A nativa da ilha cabo-verdiana de Santiago admitiu sentir-se orgulhosa por este marco no percurso efectuado desde que chegou a França aos 6 anos. Ouçamos um extracto da sua alocução de tomada de posse, minutos antes de participar no primeiro Conselho de ministros do governo de Jean Castex.