França: Primeiro-ministro defende Gérald Darmanin no seu governo

Primeiro-ministro francês Jean Castex em Paris na câmara baixa do parlamento, a Assembleia Nacional, a 8 de Julho de 2020. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: Miguel Martins 2 min

O governo de Jean Castex esteve hoje, pela primeira vez, perante as duas câmaras do parlamento francês. O novo primeiro-ministro que, em entrevista esta manhã à RMC, defendeu a nomeação de Gérald Darmanin para o cargo de Ministro do interior que tem suscitado ampla controvérsia devido a ele ser suspeito de agressões sexuais e de violação. O chefe do executivo garante também que, sobre estes temas será inflexível.