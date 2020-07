França “analisa” porte de máscara obrigatório em locais fechados

No dia em que a França ultrapassou a barreira dos 30.000 mortos por Covid-19, o Governo apelou ao uso generalizado de máscara. O ministro da Saúde avançou mesmo que de “fortemente recomendado” o uso de máscara pode passar a “obrigatório”.

Em deslocação à Guiana, o primeiro-ministro falou da situação sanitária de França continental. Jean Castex sublinhou um “certo” relaxamento no respeito pelos gestos básicos para limitar a transmissão do novo coronavírus e lembrou que “infelizmente a crise sanitária ainda não terminou por completo” e que “nada será pior que um relaxamento colectivo”.

Questionado sobre o possível uso generalizado de máscara, Castex respondeu que essa medida aplica-se, para já, “prioritariamente” aos locais fechados.

A acompanhar o chefe do executivo estava o ministro da Saúde, Olivier Véran que lamentou igualmente a “descontração” da população no respeito pelos gestos básicos para limitar a transmissão do vírus e deu a entender que o uso de máscara em locais fechados pode passar a ser obrigatório: “a questão prende-se com os locais fechados onde as pessoas estão concentradas e não podem respeitar a distância social, manter pelo menos um metro de distância. Actualmente recomendamos a essas pessoas o uso de máscara. E quando pensam que podem correr o risco de não conseguir respeitar a distância e, consequentemente, se exporem à transmissão do vírus, nós recomendamos vivamente o recurso à máscara. Será que de fortemente recomendado o uso de máscara pode transforma-se em obrigatório? É algo que esta a ser discutido e analisado”.

No mesmo sentido vai a opinião da Associação dos Autarcas de França que se pronunciou favoravelmente à obrigatoriedade de uso de máscara em locais fechados. Philippe Laurent, secretário-geral da associação fala numa “medida de bom senso”.

