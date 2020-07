França anuncia plano de desenvolvimento de 100 mil milhões de euros

O novo primeiro-ministro francês, Jean Castex, apresentou nesta quarta-feira, 15 de Julho, o seu programa de governo para os 18 próximos meses, apenas 12 dias após ter entrado em funções, no dia seguinte à celebração do Dia da França. Um plano que é suposto voltar a unir o país.

Jean Castex, primeiro-ministro francês, apresentou hoje no parlamento o seu plano de desenvolvimento orçado em 100 mil milhões de euros.

40 mil milhões deste montante iria para a indústria; 20 mil milhões para a renovação térmica de prédios e tecnologias verdes.

6 mil milhões são vocacionados para o sistema de saúde que tem estado em ebulição há mais de um ano, fileira que esteve na dianteira na luta contra a pandemia do novo coronavírus.

A juventude teria uma atenção específica: os estudantes bolseiros poderiam ter acesso a refeições a um euro nos restaurantes universitários e beneficiar de uma actualização do abono de regresso às aulas, orçado em 100 euros.

Este plano de Jean Castex deveria ser custeado por ajudas europeias, com Paris a procurar que os seus parceiros garantam a sua validação, e também pelo endividamento.

A luta contra o desemprego seria a prioridade absoluta do fim do quinquénio do presidente Emmanuel Macron, afirmou o novo chefe do executivo.

A sua ambição seria "reconciliar" os franceses, afirmou ainda o antigo responsável do plano de desconfinamento francês.

O primeiro-ministro garantiu que a reforma do sistema de pensões universais por pontos seria para levar adiante, uma reforma que ele considerou "necessária".

Castex afirmou avançar com um "projecto de lei contra os separatismos", lembrando que a luta contra o Islão radical é uma das "maiores preocupações".

