França/Coronavírus

Covid-19: França face a uma segunda vaga?

França regista aumento de casos de Covid-19 VALERY HACHE / AFP

Texto por: RFI 1 min

Em França a evolução do número de casos positivos de Covid-19 faz recear uma segunda vaga da pandemia no país. De acordo com os dados do Ministério do Interior francês, a taxa de reprodução do vírus na Bretanha registou um forte aumento nos últimos dias e na região de Nova Aquitânia surgiram novos focos de contaminação.