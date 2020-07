Paris Plages em tempos de pandemia

Abertura oficial este sábado da 19a edição da Paris Plages, na margem direita do rio Sena e na bacia de La Vilette. Este ano, à areia, sol e biquíni junta-se a máscara e os pontos de lavagem e desinfecção das mãos.

A iniciativa decorre debaixo de apertada vigilância sanitária, numa altura em que as autoridades temem o aumento do número de casos de infectados pelo novo coronavírus.

O porte de máscara é fortemente recomendado no local e pontos de distribuição de gel desinfectante integram agora o cenário. Além disso, estão igualmente disponíveis vários “pontos sanitários” que permitem aos usufrutuários da Paris Plages lavar as mãos.

A praia estende-se da ponte das Artes até à ponte de Sully, na margem direita do Sena das 10h00 às 18h30, todos os dias. No XIX (19°) bairro da capital francesa, na bacia de La Villete, os veraneantes têm acesso a três piscinas gigantes, naturais e com diferentes profundidades. Para responder às necessidades de miúdos e graúdos, bem como de pessoas com mobilidade reduzida. Vigiadas o dia todo, as piscinas abrem das 11h00 às 20h30 e obrigam a rotações de 2h.

Locais para jogos, matrecos, espreguiçadeiras ou actividades para crianças não faltam. Este ano, mais que nas edições anteriores, a organização aposta em actividades para os mais jovens, além das já habituais aulas de desporto.

A Paris Plages decorre de 18 de Julho até 30 de Agosto.

