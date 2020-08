França promete reforçar segurança no Sahel após ataque no Níger

Localização da zona de Kouré, no Níger, palco do ataque a 9 de Agosto contra o carro de um grupo de 6 humanitários franceseses e os respectivos motorista e guia assassinados por homens armados não identificados.

Em França o chefe de Estado presidiu hoje a um Conselho de defesa dois dias após um ataque que matou no Níger os dois acompanhantes nigerinos e um grupo de seis humanitários franceses. Emmanuel Macron prometeu reforçar a segurança dos franceses.

A França vai reforçar as medidas de segurança para os seus cidadãos no Sahel.

Esta foi a promessa de Emmanuel Macron que presidiu hoje por vídeo conferência no seu local de férias do sul de França, o forte de Brégançon, a um Conselho de defesa.

Cerca de uma dezena de investigadores partiram também hoje rumo ao Níger e uma investigação foi aberta em França nesta segunda-feira por "assassínios em relação com uma entidade terrorista" e "associação de malfeitores" nomeadamente.

Já o Conselho de segurança nigerino anunciou na noite passada alargar o dispositivo de estado de emergência ao conjunto da província de Tillabery, englobando a capital, no sudoeste.

Não obstante Niamey escapar a esse dispositivo que implica recolher obrigatório ou a proibição da circulação de motorizadas, meio de transporte privilegiado dos jihadistas.

O Níger suspendeu também o acesso à reserva de girafas de Kouré, a cerca de 60 quilómetros da capital.

Enquanto isso a organização humanitária Acted anunciou nesta terça-feira ter decidido suspender as suas actividades no país, descartando porém abandonar o mesmo, mas prometendo avançar com uma queixa para conhecer as condições exactas do drama.

