França: Autoridades alertam para aumento de casos de Covid-19

Mulher com máscara em Saint-Tropez, no sul de França. 16 de Agosto de 2020.

Em França, os números de novos casos de Covid-19 têm alarmado as autoridades e fazem temer uma segunda vaga, a apenas duas semanas do regresso às aulas.

Publicidade Continuar a ler

A Direcção Geral da Saúde deixou o aviso: a circulação do vírus está claramente a subir em França e com um número superior a mil novos casos por dia, está-se a níveis comparáveis aos do fim de confinamento. Mas os números estão muito acima dos 1.000: na última semana ultrapassaram diariamente os 2.000 casos e este sábado e domingo ficaram acima de 3.000. Este domingo, estavam a ser investigados 263 surtos em todo o país. Desde o início da epidemia em França, morreram 30.429 pessoas, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira.

Passados dois dias consecutivos a registar mais de 3.000 novos casos diários, a França contabilizou, esta segunda-feira, 493 infectados. O país sofreu assim uma queda no número diário de contágios.

A apenas duas semanas do regresso às aulas, respeitar o distanciamento social é quase impossível nos transportes públicos, sobretudo nas linhas de metropolitano e autocarros mais frequentadas em Paris. A polémica aumentou no fim de semana, quando o parque de atracções Puy du Fou obteve a autorização para receber 9.000 pessoas quando todos os espectáculos em França são limitados a 5.000 pessoas até ao final de Outubro. A ministra da Cultura, Roselyne Bachelot, rejeitou publicamente que a autorização estivesse ligada ao facto de o fundador do parque, Philippe de Villiers, ser amigo do Presidente Emmanuel Macron.

Entretanto, o Alto Conselho Francês para a Saúde Publica defendeu o uso “sistemático” de máscara, “de preferência de tecido reutilizável” para lutar contra a Covid-19 e vários médicos pedem mais testes, sobretudo para quem tem menos de 40 anos. Até ao final do mês, o governo deverá modificar as medidas sanitárias para travar a Covid-19 nas empresas, nomeadamente através do uso obrigatório de máscara. Por outro lado, de acordo com uma sondagem publicada no Journal du Dimanche, os franceses estão muito mais preocupados com o novo coronavírus, 53%, do que com a crise económica gerada pela epidemia, 29%.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro