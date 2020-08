Liga dos campeões europeus de futebol

Liga dos Campeões europeus: PSG apostado numa final com o Lyon

Parisienses golearam no Estádio da Luz o Leipzig por 3 a 0 a 18 de Agosto de 2020. POOL/AFP

Texto por: Miguel Martins 2 min

O PSG ficará a saber esta noite em Lisboa qual o seu adversário na final da Liga dos campeões europeus de futebol. Os parisienses atingem, pela primeira vez, a final ao derrotarem por 3 a 0 na noite passada os alemães do Leipzig. A segunda meia-final opõe os franceses do Lyon aos alemães do Bayern de Munique.