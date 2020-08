Liga dos campeões europeus de futebol

PSG quer desmentir favoritismo do Bayern na final da Liga dos campeões

Guarda-redes do Bayern de Munique, Manuel Neueur, perante o Lyon, os alemães ganharam em Alvalade, em Lisboa, por 3 a 0. POOL/AFP

Texto por: Miguel Martins 6 min

Os franceses do PSG vão, mesmo, defrontar a temível equipa alemã do Bayern de Munique no domingo em Lisboa para a sua primeira final da Liga dos campeões europeus de futebol. Uma competição ganha já por cinco vezes pelo clube da Baviera que disputa a sua 11a final. Os germânicos derrotaram na noite passada, também na capital portuguesa, os francese do Lyon por três bolas sem resposta.