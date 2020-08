França

Covid-19 condiciona arranque da Liga francesa de futebol

Estádio Matmut-Atlantique, a casa do FC Girondins de Bordeaux. O Bordéus que acolhia o Nantes para o pontapé de saída do campeonato francês de primeira divisão a 21 de Agosto de 2020. FRANCK FIFE / AFP

Texto por: Miguel Martins 3 min

O pontapé de saída hoje em França para a Liga de futebol ocorreu com o arranque do jogo opondo o Bordéus ao Nantes. O Campeonato da primeira divisão tinha sido interrompido em Março passado devido à pandemia do novo coronavírus. A pandemia que vai continuar a pesar sobre os destinos do futebol francês.