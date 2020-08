França/Guiné-Bissau

Guineense Patche di Rima compôs música dos 50 anos do PSG

O PSG é gerido por interesses do Qatar desde 2011 e conseguiu recrutar das maiores estrelas de futebol do mundo para o seu plantel. © AFP/Arquivos

Texto por: Miguel Martins 3 min

O artista guineense Patche di Rima é o autor da música dos 50 anos do PSG "On est là". O clube da capital francesa que joga no domingo em Lisboa perante o Bayern de Munique a sua primeira final da Liga dos campeões europeus de futebol. O artista guineense conta como surgiu o projecto numa iniciativa proposta pelo estilista da equipa parisiense, também ele de origem da Guiné-Bissau Dwen Corréa.