França não vai distribuir máscaras gratuitamente

O regresso às aulas em França está agendado para terça-feira com a máscara a ser generalizada, sem que o Estado forneça porém gratuitamente este acessório aos alunos. O primeiro-ministro, Jean Castex, em declarações hoje à France Inter, afirma que é necessário apostar na retoma normal do trabalho e da vida em geral.

Eis aqui a tradução de um excerto da intervenção do primeiro-ministro francês.

"As máscaras não serão gratuitas para todos. Só os vulneráveis à doença e os mais precários beneficiarão dessa medida.

Com este dispositivo estamos já na dianteira em relação aos países vizinhos.

Vamos tudo fazer para que os franceses retomem o trabalho, a escola, a vida social e cultural com a maior das normalidades possíveis.

E isto claro tomando precauções.

Mas o pior de tudo seria que nos atolemos ainda mais por não retomarmos as actividades, numa crise económica e social onde, e os franceses bem o sabem, seria muito mais perigosa do que a crise sanitária."

Jean Castex, primeiro-ministro francês

O regresso às aulas na terça-feira será feito com base na utilização da máscara, um acessório que nesse mesmo dia passa a ser obrigatório também nas empresas.

Os maus índices do Covid-19 têm implicado um número cada vez maior de restrições em França com cidades como Marselha, no Sul, que agora obrigam a utilização da máscara em todos os locais públicos.

A própria capital conhece um recrudescimento de casos do novo coronavírus, razão pela qual a máscara também se tornou obrigatória em muitos locais públicos.

O impacto económico desta crise é fulgurante pelo que o primeiro-ministro quer evitar qualquer regresso ao confinamento, por forma a evitar um agravamento do cenário.

Não obstante a crise sanitária os patrões franceses pretenderiam em mais de 60% efectuar recrutamentos e priorizam o emprego jovem.

O patronato está reunido desde esta quarta-feira no Hipódromo de Longchamp, perto de Paris. O evento foi aberto na presença do primeiro-ministro que prometeu reduções de impostos de produção às empresas avaliados em 10 mil milhões de euros a partir do próximo ano.

Essa era uma medida que o patronato reclamava desde o início do quinquénio por forma a batalhar com as mesmas armas com os países vizinhos, caso da Alemanha.

Jean Castex anunciou ainda a sua intenção em reabrir o dossier da duração do trabalho, neste momento situado em 35 horas por semana.

