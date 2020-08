França/Covid-19

Uso de máscara obrigatório em toda a cidade de Paris

Uso de máscara obrigatório em toda a cidade de Paris DENIS CHARLET / AFP

Texto por: Cristiana Soares com AFP 4 min

Em véspera de abertura do novo ano escolar, o primeiro-ministro francês alertou esta quinta-feira para o aumento do número de infectados com o novo coronavírus. Em conferência de imprensa, Jean Castex anunciou o alargamento da obrigatoriedade “do uso de máscara a toda a capital”.