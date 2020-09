Neymar, Di María e Leandro Paredes testam positivo a Covid-19

Três jogadores do Paris Saint-Germain testaram positivo à Covid-19, dois dias depois de anunciar que existiam duas suspeitas. O desportivo francês "L'Équipe" avança que se trata de Neymar, Leando Paredes e Ángel Di María.

"Está confirmado que três jogadores do PSG testaram positivo ao Sars CoV2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde recomendado. Todos os jogadores e funcionários vão continuar a realizar testes nos próximos dias", refere a nota divulgada esta quarta-feira pelo clube parisiense.

Di María, Leandro Paredes e Neymar são os três jogadores infectados. No entanto o clube não divulgou o nome dos futebolistas que se encontram em isolamento.

O PSG anunciou na segunda-feira a quarentena de dois jogadores, que segundo o L'Equipe seriam os argentinos Ángel Di María e Leandro Paredes, depois de ambos terem sido identificados como "casos suspeitos".

De acordo com o protocolo sanitário da Liga francesa em vigor, os jogadores que testem positivo devem permanecer em quarentena durante 14 dias.

A Ligue 1 arrancou a 21 de Agosto, já decorreram duas jornadas, embora o PSG não se tenha ainda estreado, por motivo da participação na final da Liga dos Campeões frente ao Bayern de Munique.

Estes três jogadores ficam de fora do encontro que estreia o PSG na Liga francesa 2020/201. A estreia do PSG no Campeonato Francês de primeira divisão está marcada contra o Lens, no dia 10 de Setembro.

Paris Saint-Germain que recebe em casa o Olympique de Marselha, a 13 de Setembro.

