Covid-19: Kylian Mbappé positivo ao novo coronavírus

Kylian Mbappé, avançado do PSG, testou positivo ao novo coronavírus, ele que apontou o único tento da França no triunfo frente à Suécia no passado fim-de-semana.

A Selecção francesa de futebol vai jogar nesta terça-feira frente à Croácia sem a estrela na frente do ataque, visto que Kylian Mbappé testou positivo ao novo coronavírus, isto num jogo a contar para a segunda jornada do grupo 3 da Liga das Nações.

Publicidade Continuar a ler

A pandemia de Covid-19 fez mais uma vítima: Kylian Mbappé, o avançado francês do Paris Saint-Germain, testou positivo com a selecção francesa e acabou por ir para casa para realizar a quarentena.

A França, que recebe nesta terça-feira a Croácia no Stade de France, nos arredores de Paris, terá de jogar sem uma das peças fundamentais da equipa. Recorde-se que na primeira jornada do grupo 3, os franceses venceram por 0-1 na deslocação ao terreno da Suécia com o único golo a ser apontado por… Kylian Mbappé.

Os gauleses lideram o grupo 3 da Liga A, primeiro escalão da Liga das Nações europeias de futebol, com 3 pontos, os mesmos que Portugal.

A Selecção portuguesa desloca-se nesta terça-feira à Suécia para defrontar a equipa anfitriã para tentar continuar a senda das vitórias.

Portugal venceu no passado fim-de-semana por 4-1 a Croácia em casa, no Estádio do Dragão no Porto. Os golos foram apontados por João Cancelo, Diogo Jota, Joao Félix e André Silva, isto enquanto o único tento dos croatas foi da autoria de Bruno Petković.

‘Cluster’ no PSG?

O avançado francês Kylian Mbappé é o sétimo caso de Covid-19 na equipa do Paris Saint-Germain, isto após a estrela brasileira Neymar, o argentino Mauro Icardi, o argentino Ángel Di María, o argentino Leandro Paredes, o costa-riquenho Keylor Navas e o brasileiro Marquinhos.

Recorde-se que o primeiro jogo do PSG na edição 2020/2021 do campeonato francês de futebol é já nesta quinta-feira 10 de Setembro frente ao Lens, isto antes de receber o Marselha no domingo 13. Os parisienses deverão jogar sem 7 jogadores que são regularmente titulares na equipa.

De notar que a Liga Francesa de futebol mudou as regras sanitárias e cada equipa, com um plantel de 30 jogadores, deverá ter pelo menos 20 atletas para poder jogar. No entanto se houver mais de dez futebolistas infectados, o jogo poder ser adiado, o que não parece ser o caso, por enquanto, para a equipa do Paris Saint-Germain.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro