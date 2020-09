Director da Volta à França tem Covid-19, primeiro-ministro passa teste

Miguel Martins com AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP

Christian Prudhomme, director da Volta à França em bicicleta que se corre neste momento foi diagnosticado hoje positivo ao teste da Covid-19. O primeiro-ministro, Jean Castex, com quem ele esteve no sábado prometeu que ainda hoje seria submetido a um teste. Numa altura em que a França pretende reduzir o período de quarentena de quatorze dias para uma semana.

O Conselho científico francês emitiu um parecer favorável à redução em sete dias do período de isolamento das pessoas testadas positivas ao Covid-19.

O caso será submetido na sexta-feira ao Conselho de defesa, confirmou hoje o ministro da saúde, Olivier Véran à rádio France Inter, lembrando que é nos primeiros cinco dias que se é mais contagioso e que muitos cidadãos não respeitam o período de isolamento de 14 dias.

Enquanto isso Emmanuel Macron, advogou hoje que esse mesmo órgão deverá tomar posição quanto à adopção de novos testes mais rápidos, nomeadamente de saliva. O presidente francês defendeu a necessidade de priorizar no acesso aos testes as pessoas com sintomas.

O vírus circula de forma activa em França onde 68 dos 101 distritos estão em situação de vulnerabilidade moderada ou elevada.

O Covid-19 apesar de ter atingido a Volta à França, na pessoa do seu director, Christian Prudhomme, não vai perturbar o percurso da mais célebre prova ciclista do mundo.

Em contrapartida o primeiro-ministro, Jean Castex, que esteve no sábado com o director da prova, teve que se submeter hoje a um teste.

