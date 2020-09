Volta a França: Primoz Roglic inicia segunda semana com camisola amarela

A Volta a França em bicicleta prossegue nesta terça-feira com a 10ª etapa que vai ligar Île d’Oléron a Île de Ré. O esloveno Primoz Roglic da equipa Jumbo-Visma é o líder da prova.

Primoz Roglic vai vestir pela primeira vez a camisola amarela nesta edição 2020 da Volta a França em bicicleta nesta terça-feira 8 de setembro. Recorde-se que o ciclista esloveno da equipa Jumbo-Visma subiu ao primeiro lugar no fim da 9ª etapa que decorre no domingo.

Nessa etapa o antigo camisola amarela, o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), acabou por perder tempo e cedeu a liderança ao atleta da Eslovénia.

Primoz Roglic tem agora 21 segundos de vantagem sobre o colombiano Egan Bernal da equipa INEOS Grenadiers, vencedor em 2019, e 28 segundos sobre o francês Guillaume Martin da equipa Cofidis.

De notar que a 9ª etapa foi arrecadado pelo também esloveno Tadej Pogacar da equipa UAE Emirates que ocupa o 7° lugar a 44 segundos do compatriota.

No que diz respeito ao único ciclista lusófono presente, o português Nelson Oliveira da equipa Movistar, ocupa o 66° lugar na geral a 1 hora 07 minutos e 35 segundos do líder da prova.

Em entrevista à jornalista da RFI, Ana Maria Ospina, Nelson Oliveira admitiu que este ano o ‘Tour’ (Volta a França) é diferente: «Uma primeira semana bastante positiva. A condição é boa, ainda falta muito ‘Tour’. Espero que as coisas corram melhor que têm vindo a correr até agora. É um ‘Tour’ bastante diferente dos outros. Talvez até seja um ‘Tour’ mais relaxante porque não temos tanta influência do público e talvez dá-nos um pouco mais de liberdade durante a etapa. Agradeço o público que nos tem vindo ver, mas que as pessoas não esqueçam de utilizar a máscara quando estão na rua ou na estrada. Esperemos chegar a Paris», concluiu o ciclista luso.

Hoje a 10ª etapa vai ligar Île d’Oléron a Île de Ré numa distância de 168,5 quilómetros.

