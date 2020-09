França

França/Covid-19: Jean Castex isolado e a trabalhar

Jean Castex, Primeiro-ministro francês. © POOL - STEPHANE MAHE

Texto por: Marco Martins 2 min

O Primeiro-ministro francês, Jean Castex, está isolado, apesar do teste negativo, devido ao caso positivo do director da Volta a França em bicicleta, Christian Prudhomme, com quem o homem forte do Governo esteve em contacto no passado fim-de-semana.