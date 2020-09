Anúncios para a contenção da COVID-19 são oficializados na sexta-feira em França

O Conselho de Defesa reúne-se esta sexta-feira em Paris para tomar novas medidas quanto à evolução da pandemia em França onde o novo coronavírus circula de forma cada vez mais activa. O chefe de Estado há momentos na Córsega confirmou que decisões serão anunciadas desde amanhã.

Com 9 843 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas o número de infecções atingiu nesta quinta-feira um novo recorde absoluto.

Eis um excerto das declarações de Emmanuel Macron em Ajaccio, na ilha mediterrânica da Córsega, na abertura da reunião dos países do Sul da Europa a propósito dos anúncios iminentes do governo de Paris a propósito da degradação da situação sanitária.

"Haverá decisões no Conselho de defesa, como é sempre o caso.

Com o primeiro-ministro e o governo sempre assumi as minhas responsabilidades, com as maiores transparência e clareza possíveis.

Devemo-nos adaptar à evolução do vírus, tentar abrandar e travar a circulação do mesmo, com o cumprimento dos gestos de protecção, a vida social tem de ser adaptada em função disso.

Mas acho que o devemos fazer permitindo que se continue a viver, ou seja educar os nossos filhos, tratar as demais patologias, proteger os outros pacientes, e ter uma vida económica e social que permite-nos aliás dispôr da protecção que temos.

O que desejo é dar visibilidade às próximas semanas em relação às decisões de amanhã."

Emmanuel Macron, presidente da França

O Conselho de defesa francês deve reunir-se na sexta-feira em Paris e deve apreciar as preconizações do Conselho científico.

Este advogou, nomeadamente, que o período de quarentena passasse de 14 dias, actualmente, para apenas 7 por acharem que o período de contágio é consideravelmente inferior ao que se pretendia até então.

