Futebol

Futebol: Paris Saint-Germain derrotado sem Neymar nem Mbappé pelo Lens

O Lens derrotou por 1-0 o PSG, em casa, no Estádio Bollaert-Delelis. © AFP

Texto por: Marco Martins 3 min

O Paris Saint-Germain fez a sua estreia no campeonato francês da primeira divisão com uma derrota na deslocação ao terreno do Lens por 1-0, num jogo onde os parisienses não contaram com sete habituais titulares, entre eles o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé.