Futebol: Marselha perdeu e PSG venceu em jogos em atraso da Ligue 1

O Marselha e o Paris Saint-Germain tiveram sortes diferentes em jogos em atraso da primeira jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol. Os marselheses perderam enquanto os parisienses venceram.

Cada jogo de campeonato tem a sua história e raramente é a mesma. No passado domingo 13 de Setembro o Paris Saint-Germain perdeu em casa, 0-1, frente ao Marselha no Parque dos Príncipes.

Os marselheses, com dois triunfos em dois jogos realizados, receberam o Saint-Étienne, e esperavam subir ao primeiro lugar da Ligue 1.

No entanto o encontro em atraso da 1ª jornada não correu bem para os pupilos do treinador português André Villas-Boas.

O Saint-Étienne acabou por vencer por 0-2 e subir ao primeiro lugar do campeonato com 9 pontos em 9 possíveis. Os tentos foram apontados pelo médio francês Romain Hamouma e pelo avançado gabonês Denis Bouanga.

Julian Draxler, médio alemão do PSG, apontou o único golo no triunfo dos parisienses por 1-0 frente ao Metz. © AFP

Paris Saint-Germain arrecadou primeiros pontos

Após duas derrotas, 1-0 na deslocação ao terreno do Lens, e 0-1 em casa frente ao Marselha, os parisienses tinham de reagir frente ao Metz no Parque dos Príncipes.

O Paris Saint-Germain venceu por 1-0 com o único tento do encontro a ser apontado aos 90+3 minutos pelo médio alemão Julian Draxler.

O jogo acabou por não perfeito para os parisienses visto que o defesa francês Abdou Diallo foi expulso por acumulação de amarelos e o defesa espanhol saiu lesionado, o que teve por consequências de ver o PSG terminar o encontro com nove jogadores.

De notar que o Saint-Étienne lidera, isolado, com 9 pontos, à frente do Rennes que tem 7 pontos, bem como o Monaco e o Lille. O Marselha ocupa o 8° lugar com 6 pontos, enquanto o PSG, campeão de França, está na 15ª posição com 3 pontos. Por fim o Metz ocupa o 18° lugar e ainda não pontuou.

Neymar, avançado do PSG (esquerda), acusou o defesa do Marselha, Álvaro González (direita), de insultos racistas. © REUTERS - GONZALO FUENTES

PSG-Marselha ainda dá que falar com 14 jogos de castigo

A comissão de disciplina da liga francesa divulgou os castigos, após as 5 expulsões no jogo entre o PSG e o Marselha, aplicando 14 jogos de castigo. O lateral-esquerdo francês do PSG, Layvin Kurzawa foi punido com seis partidas de sanção. Seguem-se o defesa-esquerdo francês do Marselha, Jordan Amavi, com três, o avançado brasileiro do PSG, Neymar, e o médio argentino do PSG, Leandro Paredes, com dois jogos de castigo, e por fim o avançado argentino do Marselha, Darío Benedetto, foi suspenso uma partida.

De notar ainda que o avançado argentino do Paris Saint-Germain, Ángel Di María, foi convocado para a próxima reunião do conselho disciplinar no caso da suposta cuspidela sobre o defesa espanhol do Marselha, Álvaro González.

Uma investigação também foi aberta em relação aos alegados insultos racistas de Álvaro González contra o avançado brasileiro do Paris Saint-Germain, Neymar.

