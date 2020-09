Roland-Garros: Frederico Silva eliminado na 3ª ronda das qualificações

O quadro principal do torneio parisiense de ténis, Roland-Garros, começa neste domingo 27 de Setembro com apenas um atleta luso, João Sousa, visto que Frederico Silva foi eliminado na 3ª ronda das qualificações.

A maior prova francesa de ténis, Roland-Garros, começa neste domingo apesar das restrições ligadas à Covid-19, que obrigaram os organizadores a limitar o número de espectadores a 1000 em vez dos 5000 previstos.

Uma das outras restrições é que todos os atletas são testados à Covid-19 e se um teste PCR for positivo, o tenista é excluído da prova, o que já aconteceu com cinco masculinos e uma feminina nas qualificações.

O quadro principal do torneio parisiense de ténis, Roland Garros, vai contar com apenas um português, João Sousa, que na primeira ronda vai defrontar o eslovaco Andrej Martin.

De notar que um segundo atleta luso poderia ter chegado ao quadro principal, Frederico Silva. No entanto, na sexta-feira 25 de Setembro, na terceira ronda de qualificação, Frederico Silva acabou por ser eliminado pelo checo Tomas Machac, em dois sets com os parciais de 6-7 e 4-6, falhando o acesso ao torneio.

Em declarações à RFI, Frederico Silva mostrou-se decepcionado com o resultado, mas admitiu que realizou dois bons encontros, eliminando respectivamente o sérvio Viktor Troicki e o brasileiro João Menezes.

Como podemos analisar a derrota frente a Tomas Machac?

Foi um jogo bastante equilibrado, tanto o primeiro set como o segundo. Cheguei a ter um ‘set point’ no primeiro set, tive as minhas hipóteses de fechar o primeiro set, mas acabei por não conseguir, e depois em pequenos detalhes acabou por cair para o lado do meu adversário. Também é verdade que hoje (ndr: na sexta-feira) não me senti tão confortável em campo, não consegui jogar da forma que eu gostaria. Obviamente foi um jogo mais difícil para mim, foi um jogo mais sofrido, e não consegui aproveitar as oportunidades que tive. Os pontos importantes acabaram por cair para o lado do meu adversário.

Primeiro set acabou com um ‘tie-break’ por 6-7…

O jogo estava muito equilibrado. Estava a ser um jogo muito mental, cada um queria estar em vantagem. Ganhar o primeiro set era bastante importante. Ele conseguiu ser mais agressivo do que eu nalgumas situações no primeiro set. Acho que no ‘tie-break’ os dois tivemos hipóteses de vencer, mas ele acabou por conseguir vencer um ou dois pontos a mais, acho que foi por aí que ficou decidido o primeiro set. No segundo set tentei melhorar o meu nível de jogo, mas foi complicado porque ele também aumentou o nível dele.

Interrupção no segundo set por causa da chuva podia ter ajudado?

É sempre uma incógnita porque naquele momento ele estava a servir para fechar o jogo. Obviamente devia estar tenso, devia estar nervoso, estávamos os dois nervosos, e um corte naquela altura acaba sempre por ser um pau de dois bicos. Por um lado pode deixar-nos mais ansiosos quando retomamos o jogo, por outro lado deixa-nos acalmar um bocadinho a tensão naquela altura. O que eu tentei fazer foi acalmar-me e concentrar-me ao máximo no que poderia fazer para quando retomássemos o jogo, eu ter hipótese de fazer o ‘break’ e continuar em jogo.

Há uma certa decepção ou não?

Sim, claro que sim. Depois de estar nesta posição, a lutar pelo quadro principal, ainda por cima após ter sentido que tinha hipóteses de vencer o primeiro set, fiquei bastante desiludido com a forma como acabei por perder o jogo. A verdade é que nem todos os jogos são como nós queremos, nem todos os dias conseguimos jogar da melhor forma. Apenas tenho de tirar as coisas positivas deste torneio, fiz dois bons jogos, foi a primeira vez que esteve numa ronda de acesso de um Grand Slam, e vou voltar a trabalhar para que da próxima vez possa resolver melhor as situações.

Ainda pode chegar ao quadro principal se há jogadores que desistem ou que são testados positivo?

A decisão de ficar em Paris é nossa. Neste momento eu estou 11 lugares fora. Teria de haver 11 desistências, até agora houve 3. Então teria de haver mais 8 desistências. Parece-me complicado haver 8 atletas positivos ou que possam desistir ou que se lesionem. Vou aguardar mais um ou dois dias, e estar na expectativa.

Quais serão os próximos torneios em que vai participar, se não alcançar o quadro principal de Roland-Garros?

Se não entrar no quadro principal como ‘lucky loser’, vou participar no torneio de Split na Croácia, um ‘challenger’ na próxima semana. Depois dessa semana estou também inscrito num torneio ‘challenger’ em Parma na Itália. E também conto participar no ‘challenger’ em Lisboa daqui a duas ou três semanas.

Podemos dizer que sai de Paris com boas indicações, visto que venceu o sérvio Viktor Troicki e o brasileiro João Menezes?

Fiz dois bons jogos, senti-me bem em campo nas duas primeiras rondas. Hoje foi um dia mais difícil, porque temos sempre a situação dos nervos acrescidos, alguma ansiedade extra, por ser uma situação que nunca tinha passado. Deveria ter lidado melhor com isso, não consegui, mas ficam dois bons jogos que fiz. Obviamente esses jogos dão-me confiança, e fazem-me acreditar que nos próximos torneios possa fazer bons torneios.

