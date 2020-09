Ténis

Roland-Garros: João Sousa eliminado na 1ª ronda, dois sul-africanos apurados para a 2ª

João Sousa, tenista português. © AFP - CLIVE BRUNSKILL

A maior prova francesa de ténis, Roland-Garros, começou no passado domingo, dia 27 de setembro, com a presença de apenas um português no quadro principal, João Sousa, que no entanto foi eliminado na primeira ronda pelo eslovaco Andrej Martin.