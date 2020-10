Ténis

Roland-Garros: João Sousa eliminado na 1ª ronda de pares

Áudio 00:54

João Sousa, tenista português. © AFP/Archivos

Texto por: Marco Martins 6 min

O torneio de Roland-Garros, maior prova francesa de ténis, continua a decorrer com as restrições devido à pandemia de Covid-19, limitando o número de espectadores a 1000 por dia. A prova já não conta com nenhum português em nenhum vertente, visto que João Sousa foi eliminado nos pares masculinos, enquanto o Brasileiro Thiago Monteiro apurou-se para a 3ª ronda nos singulares.