Covid-19: Paris e arredores em “zona de alerta máximo”

Paris e três regiões adjacentes foram colocadas em “zona de alerta máximo”, o nível mais elevado da escala de restrições antes de atingir o estado de urgência sanitária. Bares, cafés, ginásios e piscinas encerram a partir de amanhã.

Publicidade Continuar a ler

Na quinta-feira, face ao preocupante aumento do número de casos de infectados com o novo coronavírus, Olivier Véran, ministro da Saúde, já tinha alertado para a situação e tinha dado três dias para a capital inverter a tendência. O prazo expirou ontem à noite e a cidade luz junta-se assim à região de Aix-Marseille.

A partir de amanhã, bares e cafés estarão completamente fechados em Paris e arredores. A esta lista de encerramentos juntam-se piscinas e ginásios. Os restaurantes poderão continuar abertos “nos horários habituais”, mas têm agora de respeitar o novo protocolo sanitário validado pelo Conselho Superior de Saúde Pública, nomeadamente com a limitação a 50% da capacidade de ocupação.

Consequentemente, os restaurantes de Marselha, fechados desde 28 de Setembro, podem agora voltar a abrir, respeitando o novo protocolo sanitário.

O anúncio foi feito ao fim da manhã por Didier Lallement, Governador Civil de Paris que detalhou as medidas que entram em vigor amanhã e se prolongam por 15 dias.

A partir desta terça-feira os restaurantes são obrigados e reforçar as distâncias e as medidas de higiene. Impõe o novo protocolo a disponibilização de gel hidra-alcoólico em todas as mesas, distância de um metro “entre cadeiras” de diferentes grupos. À mesa, os clientes terão de conservar a máscara o máximo de tempo possível, à excepção do momento da refeição.

Máximo de seis clientes por meses, crianças incluídas. Pagamento sem sair do lugar e privilegiar a reservas para evitar filas de espera à porta dos estabelecimentos, são algumas das novas regras para o sector de restauração.

Traçabilidade dos clientes reforçada

Os clientes não serão obrigados a descarregar a aplicação “StopCovid”, mas deverão deixar o nome, número de telefone e eventualmente o email num “caderno de contacto”. Podem, ainda, vir a ser contactados pela Segurança Social em caso de confirmação de um infectado pela covid-19 no restaurante frequentado.

Reforço da fiscalização

Os restaurantes deverão afixar, no exterior, a capacidade total de convives a fim de facilitar eventuais operações de fiscalização. Para garantir a aplicabilidade das novas regras, o executivo prevê um “procedimento acelerado” para encerrar estabelecimentos que não cumpras as medidas.

Supermercados podem receber um cliente por 4m2

Os supermercados terão de limitar as entradas a “um cliente por 4m2”, assim como os centros comerciais “deverão limitar a afluência”.

O Governador de Paris “para evitar ajuntamentos massivos” também tomou “a decisão de proibir a realização de feiras e salões [profissionais ou de grande público], parques de exposições e eventos realizados em tendas”.

Salas de dança e salas de jogos igualmente encerradas ao público. As autoridades consideram “tratar-se de locais festivos propícios à concentração de população, muitas vezes com consumo de álcool”.

“Para evitar a prática festiva no espaço público, proíbo explicitamente as noitadas de estudantes e todo tipo ajuntamento festivo ou familiar. Proibição que não se aplica a espaços privados. As cerimónias de casamento podem, obviamente, acontecer nas câmaras municipais ou nos lugares de culto. Porém os casamentos em estabelecimento que recebam público não serão autorizados”, acrescentou Didier Lallement.

Ginásio e piscinas abertos para menores

“No que toca à actividade desportiva, os ginásios, salas polivalentes e piscinas serão fechadas a qualquer tipo de actividade”. Todavia, a pedido da autarquia local e considerando as férias escolares (de 17 de Outubro a 1 de Novembro) estes espaços vão continuar a receber menores, seja dentro de um quadro associativo ou privado”.

Em contrapartida, “todos os equipamentos desportivos ao ar livre”, estádios, e terrenos de preparação e treino “podem continuar abertos, com a condição de receberem menos de 1.000 pessoas ou 50% da sua capacidade máxima”.

Cinemas, teatros e museus continuam abertos e a aplicar as medidas já definidas.

Nas Universidades, salas de aula, auditórios e cantina limitados a 50% da capacidade máxima de acolhimento e nos lares de idosos as visitas passam a ser realizadas mediante marcação.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro