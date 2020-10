Futebol: Danilo Pereira, luso-guineense assinou pelo Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain contratou o médio luso-guineense do FC Porto, Danilo Pereira. O internacional português chega por empréstimo à capital francesa.

Danilo Pereira foi o escolhido pela direcção do Paris Saint-Germain para ocupar o lugar de médio-defensivo no onze da equipa, lugar que até agora não tinha sido preenchido da melhor maneira, visto que o técnico alemão Thomas Tuchel até adaptou o defesa-central brasileiro, Marquinhos, a médio-defensivo durante vários jogos.

O médio português, nascido em Bissau, chega por empréstimo do FC Porto, uma operação que custa 4 milhões de euros, de imediato, ao Paris Saint-Germain, havendo uma cláusula de compra obrigatória no fim da época 2020/2021 de cerca de 16 milhões de euros. O FC Porto poderá ainda receber mais 5 milhões de euros segundo objectivos a cumprir.

Danilo Pereira estava satisfeito com este novo desafio com a camisola do PSG: «Este é um novo desafio para mim. Fazer parte do Paris Saint-Germain será um grande desafio, à altura das minhas ambições. Juntar-me a um dos melhores clubes da Europa e do mundo é um grande feito na minha carreira e espero que possa trazer muitas coisas ao Paris Saint-Germain e aos seus adeptos», afirmou o internacional português.

Recorde-se que Danilo Pereira, campeão europeu com Portugal em 2016, foi formado no SL Benfica, transferindo-se em 2010/11 para o clube italiano, o Parma, que o emprestou ao Aris (Grécia) e ao Roda (Países Baixos), antes de o vender ao Marítimo, em 2013 /14.

O médio português, que era o capitão do FC Porto, deixa o campeão de Portugal, onde chegou em 2015/16, proveniente do Marítimo.

Nas redes sociais, Danilo Pereira deixou uma mensagem aos portistas: «Foram 5 anos inesquecíveis de muito trabalho, alegria e de um orgulho constante em ser jogador do Futebol Clube do Porto. Levo comigo a grandeza do clube, o profissionalismo de todos que nele trabalham e o carinho dos adeptos. E, claro, os títulos de campeão nacional e Taça de Portugal conquistados. Muito obrigado por tudo. Para sempre um dragão», concluiu.

Danilo Pereira, internacional português. © AFP/Archives

Para Eric Mendes, jornalista desportivo, especialista do clube parisiense, Danilo era a peça que faltava ao PSG: «Para mim é uma boa contratação para o Paris Saint-Germain. ver o Danilo chegar ao PSG é uma mais valia para o plantel do clube. É um perfil que a equipa parisiense não tinha, aquele trinco que o PSG precisava. Um jogador forte, que tem experiência, que já mostrou ter esta qualidade de liderança, que é capaz de responder em campo às responsabilidades que tem um grande clube. É um jogador que ganhou muitos títulos com o Porto e com a Selecção Portuguesa. É um atleta que já sabe o que é vencer. Com a idade que tem não é um jovem que tem de aprender, por isso toda a gente ganha com esta transferência. Danilo chega a um grande clube que tem a ambição de vencer a Liga dos Campeões. O plantel do PSG está competitivo e pode dar boas respostas em campo já nesta temporada», concluiu o jornalista.

Eric Mendes, jornalista desportivo

O próximo jogo do PSG para o campeonato francês da primeira divisão de futebol é uma deslocação ao terreno do Nîmes a 16 de Outubro.

