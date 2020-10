Futebol

Futebol: Eduardo Camavinga estreou-se a marcar pela França

Eduardo Camavinga, médio franco-angolano da Selecção francesa. © AFP - FRANCK FIFE

Texto por: Marco Martins 3 min

O médio franco-angolano Eduardo Camavinga abriu o marcador no encontro entre a França e a Ucrânia num jogo amigável que acabou com um triunfo gaulês por 7-1 no Stade de France na região parisiense.