Covid-19 : França está numa “segunda fase forte”

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, afirmou, esta segunda-feira, que França està numa “segunda fase forte” de covid-19 e não excluiu novos confinamentos localizados. Porém, Jean Castex disse que um novo “confinamento geral deve ser evitado a todo o custo” e avisou que a crise sanitária vai durar ainda vários meses.

Publicidade Continuar a ler

O chefe do Governo francês, Jean Castex, alertou, esta segunda-feira, que França está numa “segunda fase forte” de covid-19. “Estamos numa segunda fase forte. A realidade da segunda vaga está aqui e apelo a todos para que nos mobilizemos”, afirmou o primeiro-ministro em entrevista à France Info.

Jean Castex não excluiu a possibilidade de “novos confinamentos locais” para conter a segunda vaga epidémica provocada pelo novo coronavírus e avisou que a crise sanitária vai durar ainda vários meses.

"O reconfinamento geral deve ser evitado a todo o custo”, afirmou. Quando interrogado sobre possíveis novos confinamentos locais, o chefe de Governo respondeu: “Nada deve ser excluído visto a situação nos hospitais.”

Jean Castex anunciou que uma nova versão da aplicação StopCovid, que ele ainda não descarregou, vai estar disponível a 22 de Outubro.

Sobre a limitação de reuniões nos espaços privados e familiares, Jean Castex sublinhou que “não é juridicamente possível”, mas pediu à população para ser prudente e respeitar as regras de higiene. “Se cada um fizer o seu trabalho, podemos mudar o rumo das coisas.”

As cidades de Toulouse e Montpellier, no sul do país, vão passar a estar, a partir desta terça-feira, na lista das cidades em "alerta máximo" perante a pandemia. No sábado, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne e Lille também integraram a lista, depois de Paris, Aix-Marseille e Guadalupe.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro