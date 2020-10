França/Covid

França: recolher obrigatório em Paris e grandes cidades a partir de sábado

Presidente francês Emmanuel Macron fala à nação a 14 de Outubro de 2020. France 2

Texto por: Miguel Martins 4 min

A região de Paris e uma série de outras oito grandes cidades francesas vão ficar sujeitas a um recolher obrigatório entre as 21 horas e as 6 da manhã para tentar combater a explosão do número de casos de Covid-19 por pelo menos quatro semanas. 22 000 novas infecções foram registadas durante as últimas 48 horas.