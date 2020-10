Presidente francês deve anunciar novas restrições contra covid-19

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai ser entrevistado esta noite nos canais televisivos TF1 e France2 e deve anunciar novas medidas para conter a segunda vaga de covid-19 em França. Recolher obrigatório, confinamentos locais e mais teletrabalho são algumas das pistas avançadas pela imprensa francesa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, deve anunciar, esta noite, novas restrições para travar a progressão da segunda vaga de covid-19, no dia em que foi anunciado que a edição de 2021 do famoso Salão da Agricultura de Paris foi anulada.

De acordo com o jornal Le Parisien, o Conselho de Ministros analisou hoje um decreto sobre o estado de emergência sanitária que poderia vir a ser aplicado a todo o país ou localmente.

O recolher obrigatório é uma das medidas que os jornais franceses adiantam como a mais provável, sobretudo na região de Paris, uma das mais afectadas pelo aumento exponencial de casos de covid-19. Porém, a partir da próxima sexta-feira à noite são as férias escolares e o secretário de Estado do Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, tinha dito aos franceses que podiam reservar as férias.

Outra medida em cima da mesa é a intensificação do teletrabalho e horários desfasados para evitar ajuntamentos nos transportes públicos. 25% dos contágios acontecem nas empresas contra 17% em locais privados.

O jornal Le Parisien adianta, ainda, que outra possibilidade pode ser a redução do número de contactos sociais, como fez a Bélgica, onde cada habitante, fora de casa, pode ver, sem máscara nem distância de segurança, um máximo de três pessoas.

Outras possibilidades avançadas pela imprensa são a suspensão de visitas a lares de terceira idade e mais pedagogia junto dos adolescentes e estudantes sobre os riscos de contágio.

