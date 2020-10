Futebol: Danilo Pereira não se vai estrear com a camisola do PSG frente ao Nîmes

Danilo Pereira, médio luso-guineense do PSG.

O Paris Saint-Germain desloca-se esta noite ao terreno do Nîmes num jogo a contar para a sétima jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1.

O PSG está desfalcado para o encontro frente ao Nîmes, clube do sul do país, com ausências notáveis como o avançado brasileiro Neymar ou ainda o médio luso-guineense Danilo Pereira.

Danilo Pereira, caso contacto de Cristiano Ronaldo

O médio e internacional português, nascido em Bissau, chegou nas últimas horas do mercado de transferências ao Paris Saint-Germain, proveniente do FC Porto.

Danilo Pereira acabou por seguir para a concentração da Selecção portuguesa antes de se estrear com a camisola parisiense. O médio de 29 anos participou nos jogos frente à França (0-0) e frente à Suécia (3-0).

Nesta sexta-feira não se vai poder estrear com a camisola parisiense visto que Cristiano Ronaldo, o capitão da Selecção Portuguesa, foi testado positivo à Covid-19 e Danilo Pereira é um chamado ‘caso contacto’.

Neymar, avançado brasileiro do PSG.

PSG limitado em Nîmes

No total são 9 jogadores que estão indisponíveis: Kurzawa, Marquinhos e Di Maria, suspensos; Verrati, Draxler e Icardi, lesionados; Kehrer, recentemente recuperado de uma lesão; Danilo Pereira, já referido; e Neymar que chegou apenas na quinta-feira à noite da deslocação à América do Sul para os jogos da Selecção brasileira.

O encontro frente ao Nîmes não se avizinha fácil. O clube do Sul da França ocupa o 13° lugar com 8 pontos, isto após ter alcançado dois triunfos, dois empates e ter sido derrotado duas vezes.

O Paris Saint-Germain está na quarta posição com 12 pontos, mas já acumula duas derrotas, isto além de quatro triunfos. A primeira derrota, em Lens por 1-0, foi num momento em que o clube parisiense tinha sensivelmente sete jogadores ausentes por causa da Covid-19.

Sem algumas das suas estrelas o PSG vai ter de encontrar soluções e o avançado francês Kylain Mbappé terá mais responsabilidades em carregar a equipa às costas.

O PSG defronta o Nîmes nesta sexta-feira 16 de Outubro,enquanto o Rennes, líder da prova com 14 pontos, desloca-se ao terreno doDijon.

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG.

