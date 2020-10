Autoridades francesas activas em várias frentes depois de assassínio de professor

Em vésperas da homenagem nacional a Samuel Paty, professor de um colégio das imediações de Paris decapitado na sexta-feira por ter mostrado caricaturas de Maomé durante uma aula sobe a liberdade de expressão, as autoridades francesas continuam a em várias frentes contra àqueles que chama de «inimigos da República».

No início desta tarde, uma16ª pessoa estava a ser ouvida no âmbito do inquérito sobre as circunstâncias do assassinato de Samuel Paty. De acordo com fontes judiciais, trata-se de um estudante que já tinha sido ouvido no Domingo e que tornou hoje a juntar-se aos restantes 15 suspeitos em detenção provisória, dos quais constam familiares de Abdullakh Anzorov, o jovem autor do homicídio abatido pela polícia pouco depois do sucedido, um militante islamista radical, Abdelhakim Sefrioui, assim como um encarregado de educação que tinha apelado nas redes sociais à mobilização contra o professor.

Paralelamente, além de o Ministério do Interior ter anunciado ontem investigações e rusgas em dezenas de associações suspeitas de promoverem o radicalismo, as autoridades indicaram igualmente que neste âmbito pretendem dissolver duas associações, o Colectivo contra a Islamofobia em França e a associação «Baraka City», um decreto neste sentido devendo possivelmente ser adoptado durante o próximo Conselho de Ministros já amanhã.

O Ministro do interior, Gerald Darmanin, que participa hoje ao lado do Presidente da República numa reunião da célula de luta contra o islamismo, anunciou igualmente que vai ser encerrada nesta quarta-feira a Mesquita de Pantin, nos arredores da capital, por esta instituição ter veiculado um vídeo denunciando a aula de Samuel Paty, o governante tendo ainda apelado a uma especial vigilância da polícia junto das escolas «para prevenir qualquer tentativa de imitação».

Também hoje, continuam a suceder-se as homenagens ao professor. Antes de uma marcha silenciosa no final do dia, em Conflans-Sainte-Honorine, cidade onde se deu o assassínio, parlamentares observaram um minuto de silêncio e entoaram o hino Nacional no começo da tarde diante da Assembleia Nacional.

De referir ainda que nesta Quarta-feira, o Chefe de Estado presidirá a homenagem nacional ao professor assassinado. Por ocasião da cerimónia na universidade da Sorbonne, em Paris, Samuel Paty vai receber a título póstumo a Legião de Honra, a mais alta condecoração da República.

