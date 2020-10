O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou esta quinta-feira o recolher obrigatório para 46 milhões de franceses. A medida em vigor em nove cidades francesas vai ser alargada a partir de amanhã, sexta-feira em 54 distritos franceses.

Publicidade Continuar a ler

"A segunda vaga chegou", afirmou o primeiro-ministro, justificando o alargamento da medida com a duplicação do número de novos casos a cada 15 dias em França, bem como a progressão da pandemia em todo o território. "As próximas semanas vão ser esgotantes", alertou ainda o chefe de governo francês.

Nos últimos sete dias, a taxa de taxa de incidência aumento 40% e os casos confirmados por 100.000 habitantes é de 251. 46 milhões de pessoas passam a estar proibidas de andar nas ruas entre as 21h00 e as 6h durante pelo menos seis semanas, anunciou Jean Castex.

As regras entram em vigor a partir da meia-noite de sexta-feira, 23 de Outubro. As multas podem ir dos 135 aos 1.500 euros. Tal como no período do confinamento, a medida prevê excepções para quem tenha de sair de casa para trabalhar ou procurar assistência médica.

O recolher obrigatório estava em vigor na região de Paris e nas cidades de Lyon, Lille, Grenoble, Rouen, Montpellier, Saint-Étienne, Toulouse e Marselha.

Na última semana, as autoridades francesas fizeram 32 mil operações e 4777 pessoas foram multadas por não respeitarem o recolher obrigatório. O chefe de governo saudou os franceses pelo respeito e cumprimento das medidas.

O novo dispositivo para combater a propagação do novo coronavírus volta a ser avaliado na próxima semana. "As medidas podem, uma vez mais, ser reforçadas", garantiu, num tom afirmativo, o primeiro-ministro francês.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro