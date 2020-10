França: 3 mortos em "ataque terrorista islamita" em Nice, duas tentativas de ataque abortadas

França em alerta terrorista urgente por atentado, depois do ataque à facada esta manhã em Nice que provocou pelos menos três mortos, um dos quais degolado e vários feridos em Nice, no sudeste da França, o autor foi preso e a célula anti-terrorista do Ministério Público abriu um inquérito por assassínio e tentativa de assassínio, dois ataques à facada foram evitados hoje em Avignon, onde o atacante foi morto pela polícia e em Lyon onde foi detido um cidadão afegão de 20 anos, enquanto em Djeddah, na Arábia Saudita, um guarda do consulado francês foi atacado.

Foi detido na manhã desta quinta-feira, 29 de outubro, armado uma faca, um indivíduo sem documentos, nem telefone, mas portador de um documento da Cruz Vermelha italiana, em nome de Bhraim A, nascido na Tunísia em 1999, as autoridades estão a tentar confirmar a sua identidade, enquanto o indivíduo foi conduzido ao hospital em estado de emergência absoluta e o seu quarto está vigiado pela polícia.

Ele confessou o crime, que causou três vítimas mortais e que segundo testemunhas falava francês e gritou várias vezes Allahu Akbar, ou seja Deus é grande.

Duas das vítimas foram mortas dentro da catedral Nossa Senhora da Assunção, uma senhora foi degolada, com tentativa de decapitação e o sacristão morto à facada, enquanto a terceira vítima, gravemente ferida, conseguiu fugir para um bar próximo da catedral, mas faleceu pouco depois, segundo a polícia local. .

A catedral Nossa Senhora da Assunção, fica situada numa das áreas mais comerciais do centro da cidade de Nice, no sudeste da França, onde muitos moradores faziam as últimas compras antes do início do confinamento a partir da meia noite desta quinta-feira, 29 de outubro.

A célula anti-terrorista do Ministério Público abriu um inquérito por "assassínio, tentativa de assassínio em relação com um grupo terrorista e associação de malfeitores terrorista criminosa".

Este ataque acontece no dia em que os muçulmanos do mundo inteiro celebram o Mawlid, dia do nascimento de Maomé, e num contexto de ameaça terrorista, após a decapitação a 16 de outubro do professor Samuel Paty, degolado nos arredores de Paris, por um refugiado de origem russo-chechena de 18 anos de idade, que se "vingou" por ele ter mostrado caricaturas do profeta Maomé numa aula sobre liberdade de expressão.

E num contexto de revolta no Médio Oriente contra o Presidente Emmanuel Macron, que prometeu que em nome da liberdade de expressão a França não renunciaria às caricaturas do profeta Maomé, provocando apelos ao boicote dos produtos franceses em vários países árabes.

O edil de Nice, Christian Estrosi atribuiu o ataque ao "islamo-fascismo" e disse que "a França deve eliminá-lo, pois basta !"

De recordar que a 14 de julho de 2016, um atentado em Nice provocou 86 mortos, quando Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, um tunisino de 31 anos de idade, atropelou voluntariamente com um camião, uma multidão de crianças, famílias e turistas que comemoravam a festa nacional francesa, antes da polícia o matar a tiro.

O parlamento francês observou um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas, o primeiro-ministro Jean Castex considerou o ataque como "cobarde e selvagem" apelou à "unidade e coesão" e o nível de segurança em toda a França foi elevado para "alerta terrorista urgente por atentado" o que corresponde a um estado de vigilância máxima.

O Presidente Emmanuel Macron denunciou esta tarde em Nice um "ataque terrorista islamita" reiterou que "a França não cederá" e anunciou o reforço de 3.000 para 7.000 militares na operação Sentinela e vigilância reforçada as escolas e locais de culto.

Pelo menos três mortos em ataque "terrorista islamita" em Nice

O Papa Francisco condenou desde logo o ataque em comunicado afirmando que "o terrorismo e a violência que nunca podem ser aceites", tal como a conferência dos bispos de França que o considerou "inqualificável" e pediu a todas as igrejas de França que toquem os sinos às 15h locais em homenagem às vítimas.

O Conselho Francês do Culto Muçulmano condenou veementemente "a cobardia deste ataque contra inocentes" e apelou os muçulmanos de França a anularem as comemorações do Mawlid, dia que assinala o nascimento do profeta Maomé "em sinal de luto e solidariedade para com as vítimas e seus próximos".

A União Europeia expressou a sua solidariedade para com a França e pediu "união contra os que propagam o ódio".

Arábia Saudita

Um cidadão saudita foi detido na manhã desta quinta-feira, 29 de outubro, após um ataque à facada contra um guarda do consulado francês em Djeddah, na província de Meca, cuja vida não está em perigo, segundo a embaixada francesa em Ryad, que pede às autoridades sauditas a instauração de um inquérito e apela os franceses residentes na Arábia Saudita à vigilância máxima.

