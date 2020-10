Macron denuncia "ataque terrorista islamita"

Três pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque com faca, esta quinta-feira de manhã, dentro da igreja de Notre Dame, na cidade de Nice, no sul de França. O agressor foi detido e levado para um hospital da cidade depois de ter sido ferido durante a sua detenção. O chefe de Estado Emmanuel Macron denunciou um "ataque terrorista islamita".

O chefe de Estado francês Emmanuel Macron referiu-se ao ataque desta manhã em Nice como um "ataque terrorista islamita". O Presidente anunciou ainda um reforço do efectivo de segurança que passa de "3000 a 7000" militares em todo o território francês.

Emmanuel Macron, presidente francês, 29/10/2020

Entretanto, a procuradoria antiterrorista abriu um inquérito e o plano "Vigipirate " foi elevado ao nível de atentado em toda a França.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, está reunido com o gabinete de crise constituído de emergência pelo ministro do Interior.

Eis a tradução de um extracto das declarações do presidente francês no local:

"A França foi alvo de um ataque terrorista islamita.

De novo esta manhã foram três compatriotas nossos que morreram nesta Basílica de Nossa Senhora de Nice.

De forma muito clara é um ataque contra a França.

Ao mesmo tempo tinhamos ataques contra um consulado francês na Arábia Saudita, em Jeddah, enquanto decorriam outras intervenções policiais.

Quero testemunhar antes de mais a solidariedade de toda a nação para com os católicos.

Da França ou do estrangeiro.

Após o assassínio do padre Hamel no verão de 2016 são de novo os católicos a ser atacados e ameaçados na nossa terra, logo antes do Dia de Todos os Santos."

