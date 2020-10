Ataque a Nice

Autor do ataque desconhecido dos serviços de informação

Basílica de Notre-Dame de Nice 29 de Outubro de 2020. Eric Gaillard/Pool via AP

Texto por: Lígia ANJOS 3 min

Três pessoas morreram esta quinta-feira, 29 de Outubro, duas delas decapitadas na basílica de Notre-Dame de Nice, num ataque perpetrado por um homem armado com uma arma branca. O autor do ataque é um tunisiano de 21 anos que chegou a França no dia 9 de Outubro, vindo de Itália.